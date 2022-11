Τανζανία: Τρεις νεκροί από πτώση αεροσκάφους στη λίμνη Βικτόρια

Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Τανζανία όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης Μπουκόμπα, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό στο Twitter του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της χώρας.

Passenger plane crashes into lake Victoria I. Tanzania.

An airplane belonging to Tanzania's Precision Air crashed into Lake Victoria on Sunday 6th, November, 2022. pic.twitter.com/AW5Nq2zZXQ

