Ταραχές στη Γαλλία: Λεωφορείο με Κινέζους τουρίστες δέχτηκε επίθεση με πέτρες- BIINTEO

Το γενικό προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία υπέβαλε διαμαρτυρία στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας αφού λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Κινέζων τουριστών στην πόλη δέχθηκε επίθεση με πέτρες την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροί τραυματισμοί.

Στη διαμαρτυρία του το κινεζικό προξενείο ζητεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους.

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.

Their bus repeatedly came under attack.

Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this. pic.twitter.com/7JpuYbkLXs

