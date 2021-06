Τεχεράνη: Συναγερμός από μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο (βίντεο)

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα διυλιστήριο στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, ανέφεραν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη γραμμή υγροποιημένου φυσικού αερίου του διυλιστηρίου Τοντγκουγιάν της Τεχεράνης», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.

Πυροσβέστες έχουν σταλεί στην περιοχή, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι πυκνός καπνός πάνω από το διυλιστήριο είναι ορατός από διάφορα μέρη της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο ξεσπά λίγες ώρες αφότου το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε τη βύθιση του πλοίου εφοδιασμού Kharg στην Θάλασσα του Ομάν, ανοικτά του λιμανιού Ζασκ, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε σε ένα από τα συστήματα του πλοίου.

Iran’s largest navy ship the Kharg sank today after catching fire in the Gulf of Oman, but the crew were safely rescued, Iranian media reported. Read more: https://t.co/Evgy5959cC 📷 WANA pic.twitter.com/vpJR3QfiJ4

— Reuters Pictures (@reuterspictures) June 2, 2021