Tο τελευταίο «αντίο» στη βασίλισσα Ελισάβετ

Τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αποχαιρέτησαν οι Βρετανοί, σε μια ιστορική τελετή, που ξεκίνησε στο Λονδίνο και ολοκληρώθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Στο τέλος της λειτουργίας που έγινε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο το στέμμα, το σκήπτρο και η σφαίρα, σύμβολα της μοναρχίας. Το σπάσιμο της ράβδου από τον αυλάρχη και η τοποθέτησή της μπροστά στο φέρετρο συμβολίζουν το τέλος της υπηρεσίας του στη μονάρχη. Χωρίς τα βασιλικά σύμβολα και υπό τη συνοδεία της γκάιντας, το φέρετρο βυθίστηκε στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο και η βασίλισσα Ελισάβετ πέρασε στην ιστορία.

Λίγο μετά τις 21:30 (ώρα Κύπρου, τοπική ώρα 19:30), η βασιλική οικογένεια σε μια ιδιωτική τελετή θα παραστεί στον ενταφιασμό της βασίλισσας. Μαζί της θα ταφεί και ο πρίγκιπας Φίλιππος, που πέθανε πριν από ένα χρόνο.

Η ημέρα της κηδείας είχε πλήθος συμβολισμών για την ίδια τη βασίλισσα, αλλά και για τη βρετανική μοναρχία. Η αφαίρεση των βασιλικών συμβόλων σηματοδοτούν το τέλος της υπηρεσίας της προς τη Βρετανία, στην οποία αφιέρωσε όλη της τη ζωή.

BREAKING: In a solemn final moment, Queen Elizabeth II's casket descends into the royal vault at St. George’s Chapel in Windsor. https://t.co/bj3P8CRIHc pic.twitter.com/c7ao1wErhO — ABC News (@ABC) September 19, 2022

Με δάκρυα την αποχαιρέτισε η βασιλική οικογένεια

Ο νέος βασιλιάς Κάρολος έδειχνε βαθιά συγκινημένος όλη την ημέρα, ενώ αρκετές στιγμές εμφανίστηκε δακρυσμένος. Εξίσου συγκινημένα ήταν και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι η 12η μονάρχης που η ταφή της γίνεται στο Ουίνδσορ. Το ταξίδι της προς το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ήταν μακρύ. Ξεκίνησε στο κάστρο του Μπαλμόραλ, όταν πέθανε πριν 11 ημέρες και ολοκληρώνεται με μια ιδιωτική τελετή. Αν και οι λεπτομέρειες της τελετής δεν έχουν αποκαλυφθεί, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται ότι θα σκορπίσει χώμα στο φέρετρο της μητέρας του.

Η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας μεταφέρθηκε στην ιστορική εκκλησία συνοδευόμενη από τον διάδοχό της, βασιλιά Κάρολο Γ’, την πριγκίπισσα Άννα και τους άλλους δύο γιους της, πρίγκιπα Άντριου, ντυμένο με πολιτικά ρούχα και Έντουαρντ.

Στη δεύτερη σειρά βρίσκονταν ο πρώτος στη λίστα της διαδοχής και πλέον πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ. Δίπλα του βρισκόταν ο πρίγκιπας Χάρι και ο ξαδερφός τους Πίτερ Φίλιπς.

Η βασιλική οικογένεια συνόδευσε τη βασίλισσα σε κάθε πομπή. Ήταν πίσω από το φέρετρό της όταν μεταφέρθηκε με κιλλίβαντα από τη Βουλή στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, αλλά και αργότερα, όταν μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία μεταφέρθηκε με στρατιωτικές τιμές στην Αψίδα του Ουέλινγκτον.

Στόχος του Μπάκιγχαμ ήταν να στείλει μια εικόνα ενότητας και δύναμης, γεγονός που φάνηκε και από την παρουσία του πρίγκιπα Τζορτζ αλλά και της πριγκίπισσας Σάρλοτ, που κάποια στιγμή ξέσπασε σε κλάματα.

Πλήθος κόσμου στο Ουίνδσορ

Από νωρίς, δεκάδες χιλιάδες κόσμου ταξίδεψαν στο Ουίνδσορ για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα. Η υποδοχή της στο κάστρο έγινε με καμπάνες και κανονιοβολισμούς. Αρχικά η αυτοκινητοπομπή που είχε ξεκινήσει από την Αψίδα του Ουέλινγκτον στο Λονδίνο σταμάτησε στο Shaw Farm Gate στην Albert Road του Ουίνδσορ. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων ενώθηκαν με την αστυνομία, φρουρώντας κατά μήκος της διαδρομής.

«Η βασίλισσα είναι στο σπίτι της» έγραψαν μέσα ενημέρωσης. Το Ουίνδσορ ήταν το μέρος που διέμενε η βασίλισσα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

The Queen is home. pic.twitter.com/MX6K5znlPX — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Στρατιωτικοί έβγαλαν το φέρετρο της βασίλισσας από τη νεκροφόρα και τη μετέφεραν στο παρεκκλήσι. Θέση πίσω τους πήραν ο βασιλιάς Κάρολος και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που στη συνέχεια κάθισαν στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

Ο κοσμήτορας του Ουίνδσορ μίλησε για την προσφορά της βασίλισσας σε μια ζωή «αδιάκοπης υπηρεσίας στο Έθνος, την Κοινοπολιτεία και τον ευρύτερο κόσμο». Επίσης ανέφερε ότι στο Ουίνδσορ θα τη θυμούνται για την καλοσύνη και τη φροντίδα για την οικογένεια, τους φίλους και της γείτονές της.

«Εν μέσω ενός γρήγορα μεταβαλλόμενου κόσμου, που έχει συχνά προβλήματα, η ήρεμη και αξιοπρεπής παρουσία της μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, όπως το έκανε, με θάρρος και ελπίδα», τόνισε.

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου βρίσκονταν 800 καλεσμένοι, έναντι των 2.000 καλεσμένων στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Ανάμεσα στους καλεσμένους και η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Λιζ Τρας, που είχε φτάσει νωρίτερα στον χώρο.

Με τη «σφραγίδα» της η τελετή

Η τελετή ήταν προσαρμοσμένη στα «θέλω» της βασίλισσας. μεγάλο μέρος της μουσικής είχε συνθέσει ο Σερ Ουίλιαμ Χάρις, που το διάστημα 1933-1961 έπαιζε μουσική στο παρεκκλήσι και πιστεύεται ότι έμαθε στην τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ να παίζει πιάνο. Αν και οι ύμνοι είχαν την έγκρισή της, ο τελικός δεν ήταν δική της επιλογή. Η αποστολή ανατέθηκε από την ίδια σκόπιμα στον κοσμήτορα του Ουίνδσορ και τον βασιλιά Κάρολο. Επέλεξαν τον ύμνο «Christ is made the sure foundation».

Στον χώρο του κάστρου βρισκόταν η Έμα, το άλογο της βασίλισσας, αλλά και τα βασιλικά κόργκι, που πλέον έχει αναλάβει να φροντίσει ο πρίγκιπας Άντριου.

The Queen’s horse Emma waits as the funeral procession passes through Windsor pic.twitter.com/0gKCZYpPfZ — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 19, 2022

Η μεγαλειώδης πομπή προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον

Το φέρετρο της βασίλισσας μεταφέρθηκε στο Ουίνδσορ με νεκροφόρα, συνοδεία αυτοκινητοπομπής. Είχε προηγηθεί μεγαλειώδης πομπή, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο, από το Αββαείο του Γουεστμίνστερ προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον, στην οποία μετείχαν ένοπλες δυνάμες.

Queen Elizabeth II’s Funeral Procession arrives at Wellington Arch. Her late Majesty’s coffin heads under the Arch. pic.twitter.com/bSU3kf3aW1 — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Όταν η σορός έφτασε στην αψίδα του Ουέλινγκτον της απηύηθυναν στρατιωτικό χαιρετισμό, ενώ έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε όλο το Λονδίνο ακούστηκαν κανονιοβολισμοί από το Χάιντ Παρκ.

The second hymn ‘The Lord’s my shepherd’ hails back to a parish close to Balmoral Castle. It was sung at the Wedding of the Queen and Duke of Edinburgh in 1947. The descant by William Baird Ross was one of the Queen’s favourites.#QueenElizabeth #queensfuneral pic.twitter.com/k4nKBSIgVT — Chris Ship (@chrisshipitv) September 19, 2022

Η σορός μεταφέρθηκε με τον κιλλίβαντα από 142 ναύτες του Βασιλικού Ναυτικού, κάτι που είχε συμβεί στην κηδεία του πατέρα της Γεωργίου του Στ' του παππού της, Γεωργίου του Ε', τον προπάππου της Εδουάρδου Ζ' όπως και της βασίλισσας Βικτόρια.

The Bearer Party place The Queen in the State Hearse pic.twitter.com/mT2a8zoTky — Mr Chairman (@MrChairmanUK) September 19, 2022

As for her father King George VI, grandfather King George V, great-grandfather King Edward VII and great-great-grandmother Queen Victoria, Her Majesty The Queen’s coffin was borne in a Procession to Westminster Abbey on the State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Συγκίνηση έξω από το Μπάκιγχαμ

Έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Μέλη του προσωπικού του Μπάκιγχαμ είχαν παραταχθεί στη σειρά για να αποχαιρετίσουν τη βασίλισσα. Σεφ, μπάτλερ και αστυνομικοί ήταν μεταξύ των μελών του προσωπικού βρέθηκαν έξω από την κύρια κατοικία της Ελισάβετ.

And that was the Queen passing Buckingham Palace, her home, her office, her institution for the very last time. And onto Constitution Hill for transfer to the State Hearse at Wellington Arch. Crowds watched in silence. #queenelizabeth pic.twitter.com/bXHrC521iD — Chris Ship (@chrisshipitv) September 19, 2022

As Big Ben tolled, Her Majesty The Queen’s coffin made its final journey through London. From Westminster Abbey, along Horse Guards, down the Mall to Wellington Arch, the Procession included detachments from British and Commonwealth Armed Forces. pic.twitter.com/JYb4BZFeGZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

The United Kingdom has not seen a funeral on this scale since the death of King George VI in 1952. The procession marches down The Mall towards Buckingham Palace. pic.twitter.com/3nY8xScUCr — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Στο άλλοτε πολύβουο Λονδίνο και παρά το πλήθος κόσμου, επικρατούσε σιγή. Ανάλογη κηδεία δεν έχει γίνει από τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου Στ' το 1952, αν και ορισμένοι θεωρούν ότι το σημερινό γεγονός ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο.

Παρουσία ηγετών η νεκρώσιμη ακολουθία

Η νεκρώσιμη ακολουθία, στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, παρουσία 2.000 ανθρώπων, ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο «God save the King». Στις 13:57 ώρα Ελλάδος (τοπική ώρα 11:57) κηρύχθηκε δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τον εθνικό ύμνο, ακούστηκε ο ήχος της γκάιντας που σηματοδότησε το τέλος της ακολουθίας και την έναρξη της πομπής προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον.

The Last Post pic.twitter.com/g8cCpJyUgN — Mr Chairman (@MrChairmanUK) September 19, 2022

Παρόντες στο Αββαείο τ ήταν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί οι αφίξεις ξένων αξιωματούχων όπως ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν, το ζεύγος Τζο και Τζιλ Μπάιντεν και ο Τζάστιν Τριντό. Στο Αββαείο βρίσκονταν οι πρώην πρωθυπουργοί Μπόρις Τζόνσον, Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι, ενώ νωρίτερα βρισκόταν στη θέση της η Λιζ Τρας.

The Pursuivants and Heralds of Arms will lead the procession out of Westminster Abbey when the funeral ends. pic.twitter.com/IjtjOjtpbJ — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Η μεγάλη πλειοψηφία των προσκεκλημένων κατέφθασε με πούλμαν, με εξαίρεση τον Τζο Μπάιντεν, που έλαβε άδεια για να χρησιμοποιήσει την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του, και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι «είχε κολλήσει» στην κίνηση καθ' οδόν προς το αβαείο. Ευτυχώς, το «The Beast» κατάφερε να ξεκολλήσει και να μεταφέρει έγκαιρα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στην κηδεία.

Κατόπιν αιτήματος του βασιλιά, το στεφάνι της βασίλισσας είναι φτιαγμένο από δεντρολίβανο, αγγλική βελανιδιά και μυρτιά, κομμένη από φυτά που καλλιεργήθηκαν από μύρτο που υπήρχε στη γαμήλια ανθοδέσμη της βασίλισσας και λουλούδια σε αποχρώσεις του χρυσού, του ροζ και του βαθύ μπορντό, με πινελιές λευκού, που έχουν κοπεί από τους κήπους των βασιλικών κατοικιών.

Δείτε βίντεο με τις αφίξεις της βασιλικής οικογένειας:

Queen Camilla and the Princess of Wales are heading to Westminster Abbey. They are joined by Prince George and Princess Charlotte. pic.twitter.com/v0GRVZbHbl — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

The King, the Prince of Wales, the Duke of Sussex and Peter Phillips have arrived at Westminster Hall to witness The Queen’s coffin be moved by the bearer party. pic.twitter.com/uwNFnQCqgk — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Δείτε βίντεο με τις αφίξεις Μακρόν, Μπάιντεν και Τριντό:

Prime Ministers of the Realm arrive at The Queen’s State Funeral. pic.twitter.com/xuiaPb72gj — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

French President Emmanuel Macron arrives at Westminster Abbey with his wife, Brigitte Macron. Dignitaries and guests continue to arrive at the church this morning for the Queen's funeral. Latest: https://t.co/8AFWhoWFRI 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/98AOoaqQEf — Sky News (@SkyNews) September 19, 2022

Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί οι καμπάνες στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ χτύπησαν 96 φορές, όσα και τα χρόνια ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ.

