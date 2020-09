Τελικά έγινε: Σε μία μέρα η θερμοκρασία έπεσε 30 βαθμούς (Βίντεο)

Οι προβλέψεις, έστω και με μία μικρή απόκλιση έπεσαν και από τους 34 βαθμούς την Δευτέρα, η θερμοκρασία στο Ντένβερ έπεσε στους 4.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει viral ένα ποστάρισμα του Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με την εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας στο Ντένβερ μόλις σε μία μέρα.

And it’s snowing... just a reminder that it was 95 less than 15 hours ago. #denver #snow #notready pic.twitter.com/GniSu6WjFR — Don Jr's Dealer (@Bartletb13) September 8, 2020

A drastic change in the weather is still expected Monday night and Tuesday with an early arrival of winter! Here's the latest rundown #COwx pic.twitter.com/JuvDkcSaN4 — NWS Boulder (@NWSBoulder) September 5, 2020

DENVER -- Snowing at a good clip in Loveland, as pictured here! It's accumulating on grassy surfaces in Genesee, CO above 7,500ft. (It was 93° yesterday, 97° SUN. and 101° SAT., so snow will melt instantly on the roads. No issues.) BUT, above 10,000ft it may get icy. #FOX31 #cowx pic.twitter.com/ZvMksfzvpX — Brooks (@BrooksWeather) September 8, 2020

Much colder temperatures with snow for today. Gradual change from rain to snow through the morning with snow overnight. #cowx pic.twitter.com/kcuQpkQ7n5 — NWS Boulder (@NWSBoulder) September 8, 2020

Το αρχικό ποστάρισμα με την πρόβλεψη, ανέφερε πως από τους 36 βαθμούς θα έπεφτε στους 2, κάτι που σημαίνει οτι θα είχαμε πτώση 34 βαθμών.

Την εντυπωσιακή αυτή αλλαγή, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν την πίστεψαν, θεωρώντας πως δεν μπορούσε να γίνει. Ωστόσο έγινε... Όχι ακριβώς στο μέγεθος που είχε προβλέψει οι μετεωρολόγοι, αλλά ήταν εξίσου μεγάλη.

Από τους 34 βαθμούς που ήταν την Δευτέρα λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα είχε πέσει στους 4 και οι προβλέψεις λένε οτι την Τετάρτη θα πάει -1.

