Tesla: Έσπασε το φράγμα των 420 δολαρίων ανά μετοχή

Ιστορικό υψηλό για τη μετοχή την ώρα που ο επιτυχημένος CEO της συνεχίζει τα χιουμοριστικά σχόλια στο Twitter -Οι επενδυτές φαίνεται ότι δεν προέβλεπαν τη θετική πορεία της εταιρείας.

Η μετοχή της Tesla ανέβηκε πάνω από τα 420 δολάρια για πρώτη φορά τη Δευτέρα, καθώς το νέο ρευστό από Κινεζικές τράπεζες, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αισιοδοξία για την πορεία του κολοσσού της ηλεκτροκίνησης, με την μετοχή της να σημειώνει ράλι τους τελευταίους μήνες και τον CEO της να είναι ακάθεκτος «τρελαίνοντας» του επενδυτές.

Ειδικότερα, η άνοδος της μετοχής ασκεί περαιτέρω πιέσεις στους short-sellers που έχουν ήδη χάσει 2,46 δισ. δολάρια φέτος από τα στοιχήματα τους κόντρα στη μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners.

Η άνοδος αυτή αφορά ένα deal της εταιρείας με Κινέζους τραπεζίτες για δάνειο 1,4 δολαρίων με 5ετή διάρκεια, για την κατασκευή εργοστασίου στην Κίνα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί. Αυτή την ώρα η Tesla σημειώνει άνοδο 3,39% (22:00 ώρα Κύπρου).

Η ιδιοσυγκρασία του Έλον Μασκ μαζί με τις επιχειρηματικές του δεξιότητες φαίνεται ότι συνέβαλε στην πορεία των μετοχών της εταιρείας οι οποίες είχαν φτάσει και τα 170 δολάρια μέσα στο 2019. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δούλευε «120 ώρες την εβδομάδα» και μερικές φορές έπαιρνε το υπνωτικό Ambien για να καταπολεμά την αϋπνία.

Ο 48χρονος εργασιομανής επιχειρηματίας, CEO της Tesla, Inc. και της SpaceX και συνιδρυτής της PayPal, περνά τη ζωή του στα εργοστάσιά του είτε προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να εξερευνήσει τον Άρη είτε λύνοντας το κυκλοφοριακό του Λος Αντζελες με το Hyperloop.

Ο Έλον Μασκ είχε μηνυθεί από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πέρυσι, καθώς είχε κατηγορηθεί για χειραγώγηση των μετοχών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει μέσω του Twitter ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησής της εταιρείας αν εκείνη έφτανε τα 420 δολάρια.

«Σκέφτομαι να βγάλω την Tesla από το χρηματιστήριο στα $420», είχε γράψει o Musk στο Twitter στις 7 Αυγούστου του 2018. «Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018