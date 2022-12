Θεαματική υποδοχή του 2023 στη Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία άφησε πίσω της το 2022 και υποδέχθηκε θεαματικά το 2023.

Watch live: New Zealand is marking the start of 2023 with a lights and fireworks display at the Sky Tower and Auckland Harbour Bridge. https://t.co/opkoeNgFrr — Sky News (@SkyNews) December 31, 2022

Με σόου από φώτα πάνω από τη γέφυρα του Ώκλαντ και πυροτεχνήματα, όσοι βρίσκονταν στο σημείο αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

Η φετινή Πρωτοχρονιά είναι η πρώτη χωρίς περιορισμούς, μετά από δύο χρόνια.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023 (Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA — ANI (@ANI) December 31, 2022

Happy New Year from Auckland, New Zealand. pic.twitter.com/7qzAzUQOcK — Nurul Izzah (@izzahibrahim__) December 31, 2022

