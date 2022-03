Τι μπορεί να προκάλεσε την απότομη «βουτιά» του Boeing 737 (VID)

Η China Eastern με έδρα τη Σαγκάη είναι μία από τις τρεις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας, που εκτελεί πληθώρα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετούν 248 προορισμούς.

Reportedly the crash site of #ChinaEasternAirlines #Boeing737 passenger plane carrying 133 people in Teng County, #Guangxi. pic.twitter.com/jMCDuGnBbW

— Carl Zha (@CarlZha) March 21, 2022