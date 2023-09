Τουλάχιστον 29 νεκροί από τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, εναντίον του οποίου το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε χθες, Τρίτη, νέα επίθεση με αποτέλεσμα τουλάχιστον 29 άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Τρία χρόνια έπειτα από έναν πόλεμο που κατέληξε στην ήττα της Αρμενίας, η χθεσινή ανάφλεξη των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ συζητήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τη Γαλλία να ζητεί την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η συνεδρίαση αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες», δήλωσαν στο AFP δύο διπλωματικές πηγές, αναφέροντας ως πιθανή ημέρα διεξαγωγής της την Πέμπτη.

Azerbaijan launched ‘anti-terrorist activities’ in the Nagorno-Karabakh region, saying it wanted to restore constitutional order and drive out what it said were Armenian troops, a move that could foreshadow a new war https://t.co/xTfXJp8GL2 pic.twitter.com/dIw1hbBUJR

— Reuters (@Reuters) September 20, 2023