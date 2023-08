Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε λιμάνι στην επαρχία Κοτζαέλι (βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιλό με σιτηρά στο λιμάνι Ντερίντσε της επαρχίας Κοτζάελι, στην περιοχή του Μαρμαρά, στη βορειοδυτική Τουρκία. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στην περιοχή εστάλη μεγάλος αριθμός οχημάτων της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Αναφέρεται ότι η έκρηξη έγινε σε σιλό με στάρι.

Η αιτία της έκρηξης στο λιμάνι της συνοικίας του Κοτζαέλι παραμένει ακόμα άγνωστη, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρά τους έσπασαν και τα πλάνα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς.

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2

— War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023