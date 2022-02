Τουρκία: Καρκινοπαθής θετικός επί 14 μήνες

Όταν ο Μουζαφέρ Καγιασάν προσβλήθηκε από την Covid-19, πίστευε ότι ήταν γραφτό της μοίρας του να πεθάνει, αφού ήδη έπασχε από λευχαιμία. Δεκατέσσερις μήνες αργότερα και έπειτα από 78 συνεχόμενα θετικά τεστ, είναι ακόμα ζωντανός -κι ακόμα προσπαθεί να ξεφορτωθεί τη λοίμωξη.

Ο 56χρονος Καγιασάν κατέχει το ρεκόρ στην Τουρκία, του ασθενή με την πιο μακροχρόνια καταγεγραμμένη μόλυνση από Covid-19, πιθανότατα επειδή το ανοσοποιητικό του ήταν ήδη αποδυναμωμένο από τον καρκίνο. Μολονότι μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο από τον Νοέμβριο του 2020, το ηθικό του παραμένει υψηλό.

"Υποψιάζομαι ότι είναι η γυναικεία εκδοχή της Covid, έχει πάθει εμμονή μαζί μου", χαριτολόγησε την περασμένη εβδομάδα, όταν για άλλη μια φορά το τεστ PCR στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε θετικό.

When Muzaffer Kayasan first caught COVID-19, he thought he was destined to die since he was already suffering from leukemia. Fourteen months and 78 straight positive tests later, he is still alive - and still battling to shake off the infection. https://t.co/L5eEcWsquY

— Reuters Health (@Reuters_Health) February 14, 2022