Τουρκία: Παίρνει κεφάλι ο Κιλιτσντάρογλου σε νέα δημοσκόπηση

Με το δεξί ξεκίνησε την μάχη με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Στην πρώτη δημοσκόπηση που πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του για την προεδρία, από την Συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος έρχεται πρώτος και με μεγάλη διαφορά από τον Τούρκο πρόεδρο.

Στο ερώτημα «ποιον εκ των Κιλιτσντάρογλου – Ερντογάν θα ψηφίζατε;» που έθεσε η ORC Research στην πρώτη σφυγμομέτρηση αφότου ο 74χρονος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος εξασφάλισε το χρίσμα της εξακομματικής συμμαχίας της αντιπολίτευσης για να διεκδικήσει την προεδρία, ο «Τούρκος Γκάντι», όπως είναι το παρατσούκλι του Κιλιτσντάρογλου κερδίζει την αναμέτρηση με διαφορά 13,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Αναλυτικότερα, στη δημοσκόπηση, που διεξήχθη από το Σάββατο έως τη Δευτέρα το 56,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον υποψήφιο πρόεδρο της Εθνικής Συμμαχίας Κιλιτσντάρογλου, ενώ μόλις το 43,2% τον Ερντογάν, που παραμένει εδώ και δύο δεκαετίες στην εξουσία στην Τουρκία.

Με τη νέα αυτή σφυγμομέτρηση πνέει πλέον άνεμος αισιοδοξίας στο «τραπέζι των έξι» καθώς μέχρι πρότινος οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ψαλιδισμένες τις πιθανότητες επικράτησης του Κιλιτσντάρογλου, και έδιναν μεγαλύτερη δυναμική στους δημάρχους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, Εκρέμ Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς σε μια πιθανή αναμέτρησή τους με τον Ερντογάν.

«Κλειδί» η στάση του κουρδικού κόμματος

Οι αναλυτές αναφέρουν πως η νίκη έναντι στον Ερντογά, είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος αν δεν κατάφερει να πείσει το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, το φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, να τον στηρίξει.

Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά με την συν-επικεφαλή του HDP, Μιτάτ Σαντζάρ, να δηλώσει την Δευτέρα, σύμφωνα με το Reuters, ότι το κόμμα της θα στηρίξει τον Κιλιτσντάρογλου μετά από «ξεκάθαρες και ανοικτές» συνομιλίες.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το HDP είχε συγκεντρώσει ποσοστό 12%, ενώ ο υποψήφιός του στις προεδρικές -που σήμερα είναι φυλακισμένος- έλαβε ποσοστό 8,4% στις προεδρικές του 2018. Το κόμμα αυτό είχε μέχρι τώρα μείνει έξω από τη Συμμαχία, λόγω της παρουσίας του Καλού Κόμματος, η πολιτική γραμμή του οποίου είναι ασύμβατη με εκείνη του HDP.

«Η ξεκάθαρη προσδοκία μας είναι η μετάβαση σε μια ισχυρή δημοκρατία. Εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στις θεμελιώδεις αρχές, ίσως να τον στηρίξουμε στις προεδρικές εκλογές», είπε ο συμπρόεδρος του HDP, Μιτάτ Σαντζάρ, μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Haberturk.

Το who is who του Κιλιτσντάρογλου

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου γεννήθηκε το 1948 ως ένα από τα επτά παιδιά μίας οικογένειας από τη θρησκευτική μειονότητα των Αλεβιτών στο Ναζιμιγιέ, ένα μικρό χωριό στην ανατολική Τουρκία, όχι μακριά από το επίκεντρο του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου, που ισοπέδωσε πόλεις προκαλώντας τον θάνατο άνω των 46.000 ανθρώπων. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, όταν περπατούσε στο σχολείο με γυμνά πόδια το καλοκαίρι, φορώντας ρούχα γεμάτα τρύπες.

Παρά την ανέχεια της οικογένειάς του, ήταν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη και το σχολείο του. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της Άγκυρας, εισήλθε στο δημόσιο ως εφοριακός το 1971 και διετέλεσε διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ήταν μέλος αριστερών πολιτικών οργανώσεων μέχρι την αρχή της σταδιοδρομίας του στη δημόσια διοίκηση, η οποία περιελάμβανε μια θητεία ως γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SSK). Το 2010 ο Κιλιτσντάρογλου κατέκτησε τη βάση του παλαιότερου τουρκικού κόμματος εξαπολύοντας μάχη κατά της διαφθοράς: «Κλέβουν και χτίζουν βίλες με πισίνες ενώ ισχυρίζονται ότι βοηθούν τους φτωχούς», φώναξε στο συνέδριο που τον έστεψε επικεφαλής του CHP.

Το 2017 ο Κιλιτσντάρογλου συγκίνησε πολλούς Τούρκους με την Πορεία για τη Δικαιοσύνη ενάντια στις αθρόες συλλήψεις μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016: μια πορεία 450 χλμ. πεζή από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη, που ξεκίνησε με μια ομάδα υποστηρικτών στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

