Τουρκία:Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση ανθρώπων σε ερείπια

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι επιχειρήσεις διάσωσης στις τουρκικές επαρχίες Ελαζίγ και και Μαλάτεια, που χτυπήθηκαν εχθές από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ.

Αρκετές ώρες μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην ανατολική Τουρκία, και με τους συνεχόμενους μετασεισμούς να δυσκολεύουν το έργο των σωστικών συνεργείων, συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τη διάσωση ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter βίντεο από τη διάσωση τριών ατόμων τις τελευταίες ώρες. Η μία διάσωση έλαβε χώρα στη γειτονιά Μουσταφαπασά, στο κέντρο της Έλαζιγ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Όπως αναφέρει σε tweet της η AFAD, στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αυτήν την ώρα 1.167 μέλη σωστικών συνεργείων με 18 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και 235 οχήματα. Στην Έλαζιγ έχουν σταλεί επίσης πολλές χιλιάδες σκηνές, κρεβάτια και κουβέρτες για να μοιραστούν στους κάτοικους που είδαν τα σπίτια τους να ισοπεδώνονται.

#BREAKING

Another person in #Turkey's #Elazig has been rescued by search and rescue units of @AFADBaskanlikpic.twitter.com/rc9gUMBWY8

— EHA News (@eha_news) January 25, 2020