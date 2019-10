Τουρκικά βλήματα έπεσαν κοντά σε αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το CNN βλήματα του τουρκικού πυροβολικού έπεσαν κοντά σε Αμερικανούς στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων, κοντά στο Κομπάνι της Συρίας.

Όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ τα βλήματα πυροβολικά έπεσαν αρκετά μέτρα μακριά από εκεί που βρίσκονταν οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Από το περιστατικό κανείς αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση από το τουρκικό πυροβολικό να πλήξει αμερικανούς στρατιώτες.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Ανατολού, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει πως δεν επλήγηκε από τα πυρά καμία αμερικανική βάση στη βόρεια Συρία

#Breaking | Turkey's Defense Ministry says US observation post in northern Syria not targeted

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 11, 2019