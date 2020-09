Τουρκικά ΜΜΕ: Πέμπτη η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας–Τουρκίας

Μεθαύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των τεχνικών επιτροπών Ελλάδας – Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πηγές του τουρκικού υπουργείο Άμυνας, αναφέρουν πως η συνάντηση των τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών, η οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου με απόφαση της διοίκησης της στρατιωτικής επιτροπής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

#BREAKING Tuesday's meeting between Turkish, Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept 10: Turkish Defense Ministry sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 8, 2020