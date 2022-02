Τραγική κατάληξη-Ανασύρθηκε νεκρός από το πηγάδι ο 5χρονος Ραγιάν

Τραγικό τέλος είχε ο ηρωικός αγώνας των διασωστών για να απεγκλωβιστεί το πεντάχρονο αγοράκι που επί πέντε ημέρες βρισκόταν στο πηγάδι. Η είδηση ότι ο μικρός Ραγιάν ανασύρθηκε νερκός, ύστερα από πολλές ώρες αγωνίας, βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης στα κοινωνικά δίκτυα ήταν ενδεικτικά του κλίματος συμπαράστασης προς το αγοράκι. Όλος ο κόσμος παρακαλούσε να μην σβήσει η ελπίδα και το παιδί να βγει τελικά ζωντανό... Δυστυχώς όμως η κατάληξη ήταν τραγική...

Αρχικά τα διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι το παιδί ήταν ζωντανό, αλλά στη συνέχεια επιβεβαίωσαν την τραγική είδηση του θανάτου του.

Η στιγμή που οι διασώστες βγάζουν από το πηγάδι τον μικρό Ραγιάν:

Morocco: The moment the boy Rayan was rescued from a well and taken straight to an ambulance to take him to the hospital. #Rayan #Morocco #SaveRayan #Save_Rayan pic.twitter.com/fZx7q9wtPh

— The Vagabond2022 (@vagabond2022) February 5, 2022