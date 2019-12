Τραγωδία στο Έσεξ: Ένας 12χρονος νεκρός και «αρκετοί τραυματίες»

Ένα αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του στο Έσεξ, σύμφωνα με το BBC, όπου νωρίτερα σήμερα ένα όχημα παρέσυρε μαθητές έξω από σχολείο. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για να «αρκετούς τραυματίες».

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το όχημα παρέσυρε τα άτομα κοντά στο Λύκειο Ντέμπντεν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της τραγωδίας.

Η αστυνομία, μέσω Twitter, ενημέρωσε πως έχει αποκλείσει την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να την αποφεύγουν.

Δημοσιογράφος της Daily Mirror, που βρέθηκε στο σημείο, δημοσίευσε βίντεο από την περιοχή, αναφέροντας πως η αστυνομική παρουσία είναι έντονη.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω στα παιδιά.

In Loughton - been shocking incident bit earlier with schoolchildren injured when car mounted pavement. Huge police presence still on scene. pic.twitter.com/lQejaEgA9M

— Andy Lines (@andylines) December 2, 2019