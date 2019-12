Tραγωδία στο Καζακστάν:Συνετρίβη αεροσκάφος με 100 επιβάτες-Video

Επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της Bek Air με 95 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του σε διώροφο κτίριο κοντά στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν το διεθνές αεροδρόμιο της Αλμάτι και το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών του Καζακστάν. Νεώτερες πληροφορίες, ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών τους εννέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου ανακοίνωσαν πως υπάρχουν επιζώντες και ότι επιτόπου επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το Φόκερ-100, που παρήγαγε η ομώνυμη γερμανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ως την πτώχευσή της, έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωση, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας. Θα εκτελούσε πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν, πρωτεύουσα της κεντρασιατικής χώρας.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι πτήσεις με αεροσκάφη Φόκερ-100 μετά το δυστύχημα.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019