Τραμπ - Μακρόν αρπάχτηκαν μπροστά στις κάμερες για τον ISIS (Vid)

Το κλίμα έντασης μεταξύ Μακρόν και Τραμπ αποτυπώθηκε και μπροστά στις κάμερες όταν κλήθηκαν να μιλήσουν για το θέμα των μαχητών του ISIS.

Η ένταση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν αποτυπώθηκε σε στιγμιότυπο από τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών μπροστά στις κάμερες.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, επί τάπητος τέθηκε το θέμα των μαχητών του ISIS.

Ο Τραμπ παρατήρησε ότι πολλοί μαχητές του ISIS που παραμένουν κρατούμενοι στη Μέση Ανατολή είναι από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Στη συνέχεια, στρεφόμενος προς τον Μακρόν ρώτησε:

«Θα θέλατε μερικούς καλούς μαχητές του ISIS; Μπορώ να σας τους δώσω, πάρτε όποιους θέλετε».

Ο Μακρόν δεν φάνηκε να εκτιμά τον αστεϊσμό του Αμερικανού προέδρου καλώντας να «είμαστε σοβαροί».

Πρόσθεσε ότι οι μαχητές που προέρχονται από τη Γαλλία εξετάζονται κατά περίπτωση και πως το Παρίσι έχει δεχθεί πίσω ορισμένα πρώην μέλη του ISIS. Αρκετοί Γάλλοι ύποπτοι για συμμετοχή στο ISIS θα επιστρέψουν στη Γαλλία στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο Μακρόν παρατήρησε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα δεν είναι οι ξένοι μαχητές του ISIS, αλλά να τελειώσει ο πόλεμος με τη τζιχαντιστική οργάνωση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ παρατήρησε ότι η απάντηση Μακρόν ήταν μία από τις «κορυφαίες μη απαντήσεις» που έχει ακούσει ποτέ.

In tense exchange over ISIS fighters, French Pres. Macron tells Pres. Trump, "The number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS."

"It's not yet done. I'm sorry to say that. You still have fighters in this region." https://t.co/NEDf9tBdrP pic.twitter.com/ljt8unAEks

— ABC News (@ABC) December 3, 2019