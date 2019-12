Τραμπ: Ρωσία, Συρία και Ιράν σκοτώνουν αμάχους στο Ιντλίμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία, τη Συρία και το Ιράν να μην σκοτώνουν αμάχους στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία «εργάζεται σκληρά» για να σταματήσει τη «σφαγή» αυτήν.

«Η Ρωσία, η Συρία και το Ιράν σκοτώνουν ή είναι καθοδόν να σκοτώσουν χιλιάδες αθώους πολίτες στην επαρχία Ιντλίμπ. Μην το κάνετε! Η Τουρκία εργάζεται σκληρά για να σταματήσει αυτήν τη σφαγή», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι βομβαρδισμοί του συριακού καθεστώτος και των συμμάχων του σε αυτήν την επαρχία, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τζιχαντιστικές οργανώσεις, έχουν ενταθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019