Τραμπ σε Ιράν: Μην σκοτώσετε διαδηλωτές

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter γίνεται τη δεύτερη μέρα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Τεχεράνη, αλλά και σε άλλες πόλεις του Ιράν, μετά την ομολογία του καθεστώτος ότι κατέρριψε κατά λάθος ουκρανικό Boeing, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 176 άτομα.

Απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους Ιρανούς «ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΤΟΥΣ. Χιλιάδες έχουν ήδη σκοτωθεί ή φυλακιστεί από εσάς και ο κόσμος παρακολουθεί. Πιο σημαντικό, οι ΗΠΑ παρακολουθούν. Επαναφέρετε το ίντερνετ και αφήστε τους δημοσιογράφους να κυκλοφορούν ελεύθεροι».

«Σταματήστε να σκοτώνετε τον σπουδαίο Ιρανικό λαό!» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020