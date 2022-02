Τρεις νεκροί από συντριβή πολεμικού αεροσκάφους στο Ιράν

Πολεμικό αεροσκάφος του Ιράν κατέπεσε στην πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, με την κρατική τηλεόραση να προσθέτει ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους οι δύο πιλότοι.

An Iranian fighter jet has crashed to a sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/t0nSOj2A61

