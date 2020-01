Τρόμος σε πτήση: Η καμπίνα γέμισε καπνούς μετά την απογείωση -VID

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 169 επιβάτες πτήσης της Ryanair που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία με προορισμό το Στάνστεντ στη Βρετανία λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του αεροσκάφους.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media η καμπίνα των επιβατών γέμισε ξαφνικά με καπνούς υποχρεώνοντας τον πιλοτο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Οτοπένι.

Ryanair flight FR1008 makes emergency landing in Otopeni after cabin fills with smoke. https://t.co/A0rJgyXoud pic.twitter.com/tzZ45VaXs6

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 22, 2020