Τρόμος στην Καμπούλ: Φόβοι για νέο χτύπημα από το ISIS

Η απειλή περαιτέρω επιθέσεων γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ θα αυξηθεί καθώς τα δυτικά στρατεύματα θα πλησιάζουν στην αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας. «Οι χθεσινές εκρήξεις, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτών, δεν επιτάχυναν την αποχώρηση των Βρετανών από τη χώρα», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο κέντρου επεξεργασίας αιτημάτων αποχώρησης στο Baron Hotel κοντά στο αεροδρόμιο έγινε βάσει χρονοδιαγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Wall Street Journal, ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ έχει φθάσει πλέον τους 103 νεκρούς. Ειδικότερα, το ρεπορτάζ της WSJ αναφέρει ότι νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και τουλάχιστον 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Η απειλή είναι προφανές ότι θα αυξηθεί όσο εγγύτερα φτάνουμε στην αποχώρηση», δήλωσε ο Ουάλας στο Sky News. «Το σενάριο θα είναι πάντα, όπως φεύγουμε, ότι ορισμένες οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) θα θελήσουν να ισχυριστούν ότι αυτές έδιωξαν τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία», σχολίασε και υπογράμμισε ότι οι Βρετανοί θα αναλάβουν δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους όπου κι αν αυτό κάνει την εμφάνισή του.

KABUL SUICIDE ATTACKS: @IanPannell reports after the devastating terror attacks in Kabul that killed at least 13 U.S. service members and dozens of Afghans, with Pres. Biden addressing the nation, calling the Americans who lost their lives "heroes." https://t.co/uYhQDir8yx pic.twitter.com/ZVkUYie6jM

Η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων που διεξάγει η Βρετανία στο Αφγανιστάν θα τερματιστεί «σε μερικές ώρες», πρόσθεσε εξάλλου ο Βρετανός υπουργός Άμυνας σήμερα, επομένη της επίθεσης που διαπράχθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. «Τώρα θα διαχειριστούμε τις (περιπτώσεις) των ανθρώπων που φέραμε μαζί μας, τους περίπου χίλιους ανθρώπους στο εσωτερικό του αεροδρομίου, και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε για να βρούμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλήθος, όπου μπορούμε, αλλά στο σύνολό της η βασική επιχείρηση έχει τώρα τελειώσει και δεν έχουμε πλέον παρά μόνον μερικές ώρες», διευκρίνισε.

«Αισθανόμαστε βαθειά λύπη που δεν μπόρεσαν όλοι να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», υπογράμμισε.

Νωρίτερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι βρετανικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στα τελικά στάδια των απομακρύνσεων ανθρώπων από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και ότι οι εγκαταστάσεις ελέγχου των αιτημάτων απομάκρυνσης έχουν κλείσει. «Δεν θα κληθούν άλλοι άνθρωποι στο αεροδρόμιο για απομάκρυνση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Μέχρι στιγμής η Βρετανία έχει απομακρύνει περισσότερους από 13.700 Βρετανούς πολίτες και Αφγανούς από τη χώρα, στην δεύτερη μεγαλύτερη αεροδιακομιδή που πραγματοποιούν οι δυνάμεις της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας μετά την Αερογέφυρα του Βερολίνου του 1949, σύμφωνα με το υπουργείο.

President Biden mourned the U.S. service members and Afghans killed in the attacks at the Kabul airport on Thursday and addressed those responsible: “We will hunt you down and make you pay.” https://t.co/YXINpuW0qb pic.twitter.com/B8b7vvRhi3

— The New York Times (@nytimes) August 27, 2021