Τσαβούσογλου: Πολιτικό σόου η αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων

«Το ψήφισμα της Γερουσίας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό σόου. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δείχνωντας την έντονη αντίδραση της Άγκυρας στην έγκριση της αμερικανικής Γερουσίας ενός ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε πως εκείνοι που χρησιμοποιούν την Ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι δειλοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια.

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει πως το ψήφισμα είναι ένα «επαίσχυντο παράδειγμα πως η Ιστορία μπορεί να πολιτικοποιηθεί».

«Οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ, η έγκριση του νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας και η επικύρωση από την αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις», δήλωσε νωρίτερα ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

#US Senate Resolution is nothing more than a political show. It is not legally binding and it has no validity whatsoever. Those who want to exploit history for political ends are cowards unwilling to face the truth.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 12, 2019