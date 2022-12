Twitter: Νέα τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του

Τεχνικά προβλήματα παρατηρούν οι χρήστες του Twitter τις τελευταίες ώρες, με πολλούς να μην έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και τις λειτουργίες του.

Σύμφωνα με το downdetector.com, το οποίο παρακολουθεί την επισκεψιμότητα, ο ιστότοπος δεν ήταν διαθέσιμος το βράδυ, με διακοπές που αναφέρονται συχνότερα στον ιστότοπο και όχι τόσο στην εφαρμογή.

Μέσα σε μία ώρα, ο ιστότοπος είχε καταγράψει περισσότερες από 10.000 αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης στο Twitter.

Η NetBlocks με έδρα το Λονδίνο είπε ότι «το Twitter αντιμετωπίζει διακοπές λειτουργίας παγκοσμίως, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή σε κινητά, αλλά και τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων».

Πολλοί χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, ενώ άλλοι λαμβάνουν ένα μήνυμα σφάλματος που γράφει: «Κάτι πήγε στραβά, αλλά μην ανησυχείτε – δεν ευθύνεστε εσείς».

Ένας χρήστης στην Ιρλανδία ανέφερε δυσκολίες στη σύνδεση με το Twitter «Υποτίθεται ότι κοιμάμαι, αλλά τώρα παρακολουθώ ειδήσεις για παγκόσμιο crash του twitter», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, απτόητος ο Έλον Μασκ, ο οποίος αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, απάντησε στους χρήστες που ανέφεραν προβλήματα γράφοντας στο Twitter «Σε μένα λειτουργεί».

Ώρες αργότερα, ο Μασκ ανάρτησε στο Twitter ότι «έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον διακομιστή υποστήριξης», ενώ συμπλήρωσε ότι «το Twitter θα πρέπει να είναι πιο γρήγορο».

Σημειώνεται ότι οι ανησυχίες για μεγαλύτερα και πιο συχνά προβλήματα αυξήθηκαν όταν το Twitter μείωσε, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, έως και το ήμισυ του εργατικού δυναμικού του με ελάχιστη προειδοποίηση, υπό τη θητεία του Μασκ.

Περίπου το 50% των 7.500 υπαλλήλων του Twitter απολύθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Μασκ, ενώ στη δεύτερη εβδομάδα του, λύθηκε η συνεργασία σχεδόν τεσσάρων στους πέντε από τους 5.500 συνεργάτες της εταιρείας.

Οι μαζικές απολύσεις φαίνεται ότι εξόργισαν ομάδες που καλύπτουν εκτός άλλων τα ανθρώπινα δικαιώματα.

