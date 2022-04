Τυνησία: Δύτες επιθεωρούν το δεξαμενόπλοιο που ναυάγησε

Δύτες ξεκίνησαν σήμερα την επιθεώρηση του κύτους ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε 750 τόνους καυσίμων και ναυάγησε χθες στις νοτιανατολικές ακτές της Τυνησίας, όπου προσώρας δεν έχει εντοπιστεί κάποια μόλυνση σύμφωνα με τις αρχές.

Η οργάνωση για την προστασία της φύσης WWF προειδοποίησε ωστόσο για τον κίνδυνο «μιας νέας περιβαλλοντικής καταστροφής στην περιοχή» της Γκαμπές, μιας σημαντικής αλιευτικής ζώνης περίπου 400.000 κατοίκων που έχει ήδη υποστεί επεισόδια ρύπανσης.

Tunisian authorities intensified efforts to avoid an environmental disaster after a merchant fuel ship carrying 1,000 tons of fuel sank off the coast of Gabes pic.twitter.com/y2BdTslha7

