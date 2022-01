Ύποπτος για δολοφονία συνελήφθη μετά από… 30 χρόνια

Παρακολουθώντας τηλεοπτικές σειρές για ανεξιχνίαστες αστυνομικές υποθέσεις -τις cold cases των Αγγλοσαξόνων- διαπιστώνει κάποιος πως πίσω από καθεμιά από αυτές βρίσκεται συνήθως είτε η οικογένεια του θύματος που αναζητά Δικαιοσύνη και λύτρωση είτε ένας επίμονος αστυνόμος ντετέκτιβ, που τη ζωή του στοιχειώνει ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα και η αδυναμία του να το διαλευκάνει. Οι υποθέσεις αυτές, που είναι χιλιάδες ανασύρονται κατά καιρούς με εκκλήσεις προς τους πολίτες μήπως τυχόν υπάρχει κάτι νέο που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην έρευνα. Κάποιο τυχαίο γεγονός ή ένα άσχετο στοιχείο που θα μπορούσε ωστόσο να φανεί χρήσιμο οδηγώντας στην εξιχνίαση κάποιου παλαιού εγκλήματος. Δεν ξεχνιούνται τα θύματα -ή δεν πρέπει να ξεχνιούνται- και είναι πολλές οι περιπτώσεις που δράστες τέτοιων εγκλημάτων έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και έχουν λογοδοτήσει ακόμη και δεκαετίες μετά την τέλεση του αδικήματος.

Και αυτό είναι το κίνητρο για να μην σταματά η έρευνα ακόμη κι όταν η υπόθεση είναι χαρακτηρισμένη ως «ανεξιχνίαστη». Καθώς, όπως λένε οι ειδικοί, «τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει».

Στα τέλη Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε μια εκπληκτική ανακάλυψη σε μια υπόθεση που χρονολογείται πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθώς ένας συνταξιούχος συνελήφθη για τη διαβόητη δολοφονία «Lady in the Lake» (μτφ. Η κυρία στη λίμνη). Η 26χρονη Σάνι Γουόρεν, εξαφανίσθηκε το 1987, ενώ κούρευε το γρασίδι στον κήπο του σπιτιού της. Βρέθηκε δεμένη, φιμωμένη και πνιγμένη στο Taplow Lake, στο Bucks (Μπάκιγχαμσιρ της Νοτιοανατολικής Αγγλίας). Κανείς δεν συνελήφθη ποτέ για το έγκλημα, αλλά η αστυνομία του Τhames Valley ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 65χρονο άνδρα ως ύποπτο για τη δολοφονία της…

Man due in court over 1987 death of Shani Warren https://t.co/d3AmEY6SVs

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 26, 2021