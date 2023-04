VIDEO: Χάος στο Σουδάν με μάχες σε πολλές πόλεις - «Ελέγχουμε το προεδρικό μέγαρο»

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ. Στην ανακοίνωση οι δυνάμεις RSF ανέφεραν ότι έχουν τον έλεγχο άλλων δύο αεροδρομίων στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Σουδάν.

Η Πολεμική Αεροπορία του Σούδαν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων της RSF, όπως ανέφερε ο στρατός επίσης σήμερα, καθώς οι συγκρούσεις γενικεύονται σε όλη τη χώρα. Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν με τις στρατιωτικές δυνάμεις σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των συγκρούσεων είναι τουλάχιστον τρεις άμαχοι νεκροί.

Τα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν που είχαν υπογράψει μία αρχική συμφωνία για τη διαχείριση της εξουσίας με τον στρατό της χώρας, αλλά και με τις πανίσχυρες παραστρατιωτικές RSF κάλεσαν σήμερα για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μεταξύ τους. Τα πολιτικά κόμματα προέτρεψαν τόσο τους διεθνείς, αλλά και τους περιφερειακούς παίκτες να βοηθήσουν άμεσα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε σήμερα την κατάσταση στη χώρα «εύθραυστη», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μιας συνολικής μετάβασης σε μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτικών κομμάτων. Μιλώντας στο Ανόι, ο Μπλίνκεν επισήμανε επίσης ότι «μερικοί παίκτες ενδέχεται να ασκούν πιέσεις κατά της μετάβασης σε μία πολιτική διαδικασία».

Ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι RSF αποπειράθηκαν να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του, ενώ, από την πλευρά της, η RSF κατηγόρησε τον στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που ξέσπασαν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι σφοδρά πυρά ακούγονταν σήμερα στο Χαρτούμ κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στο αρχηγείο του σουδανικού στρατού και το υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf

— James Copnall (@JamesCopnall) April 15, 2023