Ξανά στο Δικαστήριο ο Τραμπ για απόρρητα έγγραφα - Αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Αθώος δήλωσε, όπως άλλωστε αναμενόταν, ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της δίκης σε βάρος του για κατηγορίες συνωμοσίας και απόκρυψης εγγράφων. Στο κατηγορητήριο των 37 σημείων που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο Τραμπ κατηγορείται ότι διατηρούσε εξαιρετικά ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα - συμπεριλαμβανομένων αρχείων σχετικά με στρατιωτικά σχέδια και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ – στο θέρετρό του στη Φλόριντα, σε χώρους του Μαρ-α-Λάγκο.

Trump departs for the courthouse today to be arrested, booked, and arraigned on multiple federal felonies. pic.twitter.com/jjG9GUZX8T

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) June 13, 2023