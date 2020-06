Ξεγέλασε η Κάιλι Τζένερ το Forbes; Ένα σκάνδαλο μερικών δισ.

Πριν από λίγο καιρό η λίστα του Forbes, η πλέον έγκριτη στο είδος της, ανέβασε την Κάιλι Τζένερ, μέλος της γνωστής οικογένειας Τζένερ-Καρντάσιαν, στην κορυφή της κατηγορίας “νεότερος δισεκατομμυριούχος”. Και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Μετά, όμως, το Forbes αποφάσισε, κατά τα φαινόμενα, να ψάξει λίγο καλύτερα το θέμα και διαπίστωσε, σύμφωνα με δικό του δημοσίευμα-καταπέλτη, ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, κατηγορώντας τη νεαρή Τζένερ ότι έδωσε ψευδή οικονομικά στοιχεία και ότι μόνο δισεκατομμυριούχος δεν είναι.

Το δημοσίευμα πάει ακόμα πιό πέρα, κατηγορώντας την Τζένερ ότι όχι μόνο δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος, αλλά πιθανότατα δεν ήταν και ποτέ. Το άρθρο είναι εκτενές και δίνει πολλές οικονομικές λεπτομέρειες, οι οποίες προέκυψαν από ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας της Τζένερ, Kylie Cosmetics. Ιδιαίτερα από έλεγχο στα στοιχεία πώλησης του 51% της εταιρείας στον κολοσσό Coty.

Η οικογένεια υποστήριζε ότι η επιχείρηση της Κάιλι είχε πωλήσεις άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016, την επόμενη χρονιά οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων παρουσίασαν 330 εκατομμύρια δολάρια και τα στοιχεία της Coty έκαναν λόγο για μόλις 125 εκατομμύρια δολάρια το 2018. «Αν η Kylie Cosmetics έκανε πωλήσεις μόλις 125 εκατομμυρίων το 2018, πώς γίνεται να έκανε 307 εκατομμύρια το 2016 ή 330 εκατομμύρια το 2017», διερωτάται το περιοδικό.

Οι Καρντάσιαν-Τζένερ τροφοδοτούν διαρκώς τον Τύπο με ψευδείς πληροφορίες για το μέγεθος της περιουσίας τους, διαδίδουν ότι πληρώνουν τεράστιους φόρους και διατηρούν έναν τρόπο ζωής που κάνει τους πάντες να πιστεύουν ότι είναι δισεκατομμυριούχοι, λέει εν ολίγοις το Forbes, το οποίο βέβαια μ' αυτόν τον τρόπο παραδέχεται ότι έπεσε και το ίδιο στην παγίδα.

Το άρθρο του περιοδικού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία της Τζένερ αξίζει σαφώς λιγότερο από 900 εκατομμύρια, η ίδια θα μπορούσε να αποκομίσει περίπου το ένα τρίτο του συγκεκριμένου ποσού, μετά φόρων, εάν πούλαγε το πλειοψηφικό της πακέτο και ότι πλέον -μετά την πανδημία του κορωνοϊού- η Τζένερ και η εταιρεία της αξίζουν ακόμα λιγότερα.

Η Κάιλι Τζένερ δεν θα μπορούσε να αφήσει αναπάντητες τις κατηγορίες, στην τελική ανάλυση μιλάμε για το Forbes και όχι για ένα σκανδαλοθηρικό περιοδικό.

«Δεν ζήτησα κανέναν τίτλο, ούτε προσπάθησα να πω ψέμματα ΠΟΤΕ. Τέλος», έγραψε στο twitter για να υποστηρίξει τη θέση της, ενώ κατηγόρησε το Forbes για ψευδείς ειδήσεις.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020