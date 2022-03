Ξεκίνησε ο τέταρτος γύρος των ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την εύρεση λύσης που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στα ουκρανικά εδάφη.

Οι νέες συνομιλίες διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ σύμφωνα με όσα έγραψε στο Twitter το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Μιχάιλο Ποντόλιακ οι συζητήσεις γίνονται «για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση αποχώρηση στρατευμάτων & τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Αν και η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίον ουκρανικών ειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική».

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022