Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ΗΠΑ: Οι πιο ασφαλείς εκλογές μέχρι τώρα

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ ήταν «οι πιο ασφαλείς εκλογές μέχρι σήμερα», ενώ ο Τραμπ μιλά για απάτη.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών (CISA) εξέδωσε μια ανακοίνωση, που δίνει απάντηση στους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για εκλογική απάτη στις προεδρικές εκλογές της χώρας, δηλώνοντας ότι οι εκλογές του 2020 ήταν οι πιο ασφαλείς μέχρι σήμερα και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ισχυρισμούς για αλλοίωση των του εκλογικού αποτελέσματος.

«Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ήταν οι πιο ασφαλείς στην αμερικανική ιστορία. Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρη τη χώρα, οι εκλογικοί αξιωματούχοι επανεξετάζουν και ελέγχουν ξανά ολόκληρη την εκλογική διαδικασία πριν από την οριστικοποίηση του αποτελέσματος», ανέφερε η ανακοίνωση της CISA.

«Όταν οι πολιτείες έχουν αμφίρροπες εκλογές, πολλές θα επανακαταμετρήσουν τα ψηφοδέλτια. Όλες οι πολιτείες με αμφίρροπα αποτελέσματα στην προεδρική κούρσα του 2020, έχουν αρχεία της ψηφοφορίας, δίνοντας τη δυνατότητα να επιστρέψουν και να μετρήσουν κάθε ψήφο εάν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ένα πρόσθετο όφελος για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή σφαλμάτων. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οποιοδήποτε σύστημα ψηφοφορίας, διέγραψε ή έχασε τις ψήφους, άλλαξε ψήφους, ή με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάστηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η τελευταία πρόταση ήταν γραμμένη με έντονη γραμματοσειρά, ώστε να δοθεί έμφαση στην ανακοίνωση της Πέμπτης, η οποία εκδόθηκε από κοινού από μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Τομέα των Εκλογικών Υποδομών και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συντονιστικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης των Εκλογικών Υποδομών.

«Άλλα μέτρα ασφαλείας, όπως προεκλογικές δοκιμές, κρατική πιστοποίηση εξοπλισμού ψηφοφορίας και πιστοποίηση εξοπλισμού ψηφοφορίας της Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ (EAC), συμβάλλουν στην οικοδόμηση πρόσθετης εμπιστοσύνης στα συστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν το 2020» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αβάσιμες αξιώσεις και ευκαιρίες για παραπληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών μας, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την ακεραιότητα των εκλογών μας και αυτό πρέπει να κάνετε και εσείς επίσης. Όταν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στις έμπιστες φωνές των αξιωματούχων των εκλογών» συμπληρώνεται.

Η ανακοίνωση έρχεται την ίδια ώρα που το επιτελείο του προέδρου των ΗΠΑ ζητά τη διερεύνηση για ενδεχόμενη απάτη.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020