Ζελένσκι: Η στιγμή που ανακοινώνει στον Μακρόν την εισβολή Ρωσίας

Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε και έκτοτε συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Τις τελευταίες ώρες έγινε viral στο Twitter το βίντεο με τον πρώτο διάλογο που είχαν εκείνο το πρωί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να προσπαθούν να διαχειριστούν την εξέλιξη αυτή.

>>> BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

«Μου λέτε ότι έστειλαν ειδικές δυνάμεις παντού στο Κίεβο;» ακούγεται να ρωτάει ο Μακρόν στο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Un Président, l'europe et la guerre" (Ο Πρόεδρος, η Ευρώπη και ο Πόλεμος) που μεταδόθηκε στις 30 Ιουνίου στη γαλλική τηλεόραση.

«Παντού στο Κίεβο, στην Οδησσό, από τη Λευκορωσία. Πολεμάμε παντού στη χώρα μας. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, δεν είναι όπως το 2014. Είναι πολύ μεγαλύτερη η εισβολή» απαντά ο Ζελένσκι με τον Μακρόν να σχολιάζει: «Μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο».

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο έλεος των βομβαρδισμών η Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ακούγεται, τέλος, να απευθύνει έκκληση στον Γάλλο ομόλογό του να μιλήσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύοντας, τότε, ότι η παρέμβαση της Γαλλίας και των ΗΠΑ θα σταματούσε τη Ρωσία - ελπίδα που αποδείχθηκε απατηλή.

«Πιστεύω Εμανουέλ ότι είναι σημαντικό να συζητήσεις με τον Πούτιν και είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια συμμαχία κατά του πολέμου. Είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες και ο Μπάιντεν μπορούν να συμμαχήσουν, να του τηλεφωνήσουν και να του πουν (σ.σ. στον Πούτιν) "Σταμάτα". Και αυτός θα σταματήσει. Θα σας ακούσει».

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5

— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022