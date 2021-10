Zodiac: Ανατροπές στην υπόθεση του διαβόητου serial killer

Άλλη μια ανατροπή ήρθε αυτή την εβδομάδα στην υπόθεση του κατά συρροήν δολοφόνου «Zodiac», πενήντα χρόνια μετά το τέλος της δράσης του.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Αυτή τη φορά ήταν μια ομάδα ερευνητών που υποστήριξαν ότι είχαν ξεσκεπάσει τον άνδρα που εδώ και μισό αιώνα αποτελεί εμμονή των Αμερικανών, αλλά και των ερασιτεχνών ντετέκτιβ ανά τον κόσμο.

Παρά τον ενθουσιασμό της ομάδας, πάντως, δεν είναι καθόλου αβέβαιο ότι η ταυτότητά του πράγματι αποκαλύφθηκε.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Την Τετάρτη, μια ομάδα τέως αστυνομικών, εισαγγελέων και πρακτόρων μυστικών υπηρεσιών που αυτοαποκαλείται «Case Breakers» (Λύτες υποθέσεων), ανακοίνωσε ότι έχει ανακαλύψει την ταυτότητα του δολοφόνου που ευθύνεται για τους θανάτους πολλαπλών ανθρώπων στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Um so the people who 'solved' the Zodiac case seem like a bunch of random internet boomers and their evidence is laughably bad.https://t.co/NgdrOzqSgd pic.twitter.com/fJfNTutNl6

— Michael Hobbes (@RottenInDenmark) October 7, 2021