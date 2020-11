Ελληνικό ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Ανακαλέστε άμεσα την παράνομη Navtex

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει αμέσως τη νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex) που εξέδωσε το Σάββατο και διά της οποίας δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

«Δυστυχώς η Τουρκία με την έκδοση νέας παράνομης Navtex για την περίοδο 1-14 Νοεμβρίου, με την οποία δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι συνεχίζει να αγνοεί τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι «η ενέργεια αυτή δημιουργεί περαιτέρω ένταση σε μια ευάλωτη περιοχή στην οποία η προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην παροχή βοήθειας και στην έκφραση μηνυμάτων στήριξης και αλληλεγγύης».

Σημειώνει δε:

«Οι ενέργειες αυτές δείχνουν εκ νέου ότι η Τουρκία συνεχίζει να δρα σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου, το οποίο καλούσε την Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειες αυτές. Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την παραβατική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε».

Διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή Δένδια

«Στο πλαίσιο αυτό», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έδωσε οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και την ενημέρωση Συμμάχων και Εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά».

Η νέα τουρκική Navtex

Η Αγκυρα ανανέωσε την Navtex για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδικότερα, η Navtex για το Oruc Reis ανανεώθηκε μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου.

TURNHOS N/W : 1364/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.

Σε διαρκή ετοιμότητα ο Στόλος

Υπενθυμίζεται ότι ο ελληνικός Στόλος έχει δημιουργήσει «τείχος» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, που εκφράζονται μέσω των Navtex και του Oruc Reis που «οργώνει» την Ανατολική Μεσόγειο εδώ και μέρες.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ασπίδα, τόσο γύρω από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όσο κυρίως στο «τόξο» Καστελόριζο - Κάρπαθος - Κάσος - Κρήτη.

Πέτσας για Τουρκία: H «διπλωματία των Navtex» πρέπει να αποφευχθεί

Νωρίτερα, την Κυριακή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσαςείχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η τουρκική προκλητικότητα έχει πλέον ξεπεράσει το διμερές επίπεδο κι έχει καταστεί ευρωπαϊκό θέμα.

«Το θέμα της Τουρκίας έχει ξεφύγει από τα διμερείς σχέσεις, είναι ευρωπαϊκό, και αγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις είτε αυτό έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα, είτε με την οικονομική συνεργασία, είτε με το μεταναστευτικό», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Στο παρελθόν είχαμε κτίσει πάνω στα ερείπια μια καλή συνεργασία οι δυο λαοί και οι δύο χώρες, τη λεγόμενη “διπλωματία των σεισμών”, κάτι που οδήγησε σε ύφεση και ειρήνη. Η “διπλωματία των Navtex" οδηγεί σε ένταση και σύγκρουση, κι αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Ας αφήσουμε τα προκλητικά θέματα που οδηγούν σε στρατικοποίηση που κανείς δε θέλει και ας προχωρήσουμε σε ειλικρινή συζήτηση», τόνισε, παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διερευνητικές επαφές, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «είναι στο τραπέζι», προσθέτοντας ότι «το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο: ας κλείσουμε τη μοναδική διαφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ως αφετηρία καλής συνεργασίας για τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου».

Cnn.gr