Χαρδαλιάς: Απαγορεύεται το take away από μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη

Τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 06:00 το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες ανέλυσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προχωρώντας σε μία διευκρίνιση που αλλάζει ότι ήταν γνωστό για take away στην εστίαση.

Συγκεκριμένα ο κ. Χαρδαλιάς ανάφερε ότι «η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο, δηλαδή take away και drive through δεν επιτρέπεται».

Επιτρέπεται έτσι πλέον μόνο το delivery πλέον σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες που έχουν βρεθεί στο γκρι στο χάρτη.

Σημειώνεται πως σήμερα ανακοινώθηκαν 2.166 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 595 εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε πως η βεβαίωση για μετακίνηση για λόγους εργασίας πρέπει να εκδοθεί από τον εργοδότη από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε την ενημέρωση με την εξειδίκευση των μέτρων σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη.