Η Τουρκία στέλνει πλοίο για έρευνες μεταξύ Ρόδου & Καστελλόριζου

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, με την οποία στέλνει για έρευνες εντός της ελληνικής ΑΟΖ και συγκεκριμένα μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου το ερευνητικό πλοίο «Bilim-2».

Συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX για την διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών του ερευνητικού πλοίου «Bilim-2» μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης, εντός ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της περιοχής ευθύνης, όπου έχει δικαιοδοσία ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου για την έκδοση NAVTEX.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τουρκική NAVTEX, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου έως και 8 Οκτωβρίου 2021, ενώ οι συντεταγμένες της δεν οριοθετούν θαλάσσια περιοχή ως συνήθως, αλλά αντιθέτως αποτυπώνουν την πορεία του ερευνητικού πλοίου.

Δείτε αναλυτικά:

TURNHOS N/W : 0847/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 24-09-2021 19:30)TURNHOS N/W : 0847/21

MEDITERRANEAN SEA

1. OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 FROM 262101Z SEP TO 082059Z OCT 21 ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW;

LINE 1: LINE 2: LINE 3:

36 20.00 N – 028 30.00 E 36 20.00 N – 028 45.00 E 36 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E 35 00.00 N – 028 45.00 E 35 00.00 N – 029 00.00 E

LINE 4: LINE 5: LINE 6:

36 05.00 N – 029 15.00 E 36 05.00 N – 029 50.00 E 36 05.00 N – 030 11.00 E

35 50.00 N – 029 30.00 E 35 00.00 N – 029 50.00 E 35 00.00 N – 030 11.00 E

35 00.00 N – 029 30.00 E

CNN