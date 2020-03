Κορωνοϊός: Θα θερμομετρούνται όσοι πλησιάζουν Τραμπ και Πενς

Στον έλεγχο της θερμοκρασίας όλων όσοι έρχονται σε επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς θα προχωρά ο Λευκός Οίκος.

Μία ημέρα μετά τη μεταστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, που αν και μέχρι πρότινος έδειχνε απαθής με τον κορωνοϊό και τώρα κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η στάση του προέδρου δείχνει να έχει τροποποιηθεί.

Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει κάνει το ιατρικό τεστ για τον κορωνοϊό, αν και βρέθηκε σε στενή επαφή με Βραζιλιάνο που έχει προσβληθεί. Και κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο μοίρασε χειραψίες αγνοώντας τους υγειονομικούς περιορισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω twitter κάλεσε τους πολίτες να κρατούν κοινωνικές αποστάσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι τελείωσε σύσκεψη στο δωμάτιο διαχείρισης κρίσεων και θα προβεί σε ανακοινώσεις.

Just finished a meeting on Covid-19 in the Situation Room, news conference coming up shortly. https://t.co/JaNDpyMWjL pic.twitter.com/x9lSEXjnea

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020