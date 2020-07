Μ. Πάγκαλος: Ένας «Sir» από την Χίο πίσω από το εμβόλιο κορωνοϊού

Ήταν Δεκέμβριος του 2019, μια τυπική χειμωνιάτικη μέρα στην Μεγάλη Βρετανία, όταν ο Μενέλαος Πάγκαλος μαζί με την σύζυγο του Κέλι κάθισαν σε ένα μικρό δωμάτιο του σπιτιού τους για να ελέγξουν την αλληλογραφία τους.

«Ήμουνα σπίτι με τις πιτζάμες και άνοιγα τα γράμματα» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές του έτους, όταν ένας συγκεκριμένος φάκελος τον άφησε με το στόμα ανοιχτό.

«Την φώναξα και της είπα ότι δεν είμαι σίγουρος αν διαβάζω σωστά. Έμεινα κατάπληκτος και φυσικά το θεώρησα μεγάλη τιμή» συμπλήρωσε μιλώντας στην Cambridge Independent.

Αυτό που διάβαζε ο διακεκριμένος επιστήμονας με καταγωγή από την Χίο ήταν η πρόσκληση στην τελετή για να χριστεί ιππότης από την ίδια την Βασίλισσα Ελισάβετ.

«Μετά από αυτό ξεσπάσαμε και οι δύο σε κλάματα» είπε ο επικεφαλής ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων της AstraZeneca, που έλαβε τον τίτλο του Sir για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτός ο Χιώτης στην καταγωγή που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία, αλλά τα καλοκαίρια επέστρεφε πάντα στο νησί, είναι εν πολλοίς υπεύθυνος για το εμβόλιο της Οξφόρδης, που παρασκευάστηκε από την εταιρεία του σε συνεργασία με το έγκριτο πανεπιστήμιο.

Με σπουδές στην Βιοχημεία και την Μοριακή Βιολογία στο Imperial College του Λονδίνου, ο Μενέλαος Πάγκαλος από τη αρχή της καριέρας του δούλεψε σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως την Wyeth και την Pfizer από το 2003 και κατάφερε αναμφίβολα πολλά.

Το πιο σημαντικό ίσως είναι αυτό που κατάφερε προωθώντας τις εταιρικές σχέσεις ανοιχτής καινοτομίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία της Βρετανίας, συμβάλλοντας στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με μη κυβερνητικές οργανώσεις και πάνω από 200 ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ο επίμονος οραματιστής

Το τελευταίο του επίτευγμα είναι ένα Βιοχημικό campus της AstraZeneca που θα λειτουργεί μέσα στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

«Όλα έχουν να κάνουν με ότι καλύτερο διαθέτει η επιστήμη μας μαζί με τους καλύτερους επιστήμονες εκτός εταιρείας και κάνοντας αυτό δημιουργείς περισσότερα παίρνοντας το καλύτερο από τα δύο μέρη.

Η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό λειτουργεί είναι να εξετάσουμε την παραγωγικότητα που είχαμε όλα τα χρόνια, τα νέα φάρμακα που δημιουργήθηκαν και την επίδραση που έχουμε στη ζωή των ασθενών με αυτά».

Στις 8 του περασμένου Γενάρη ο Μενέλαος Πάγκαλος γιόρτασε τα 10 χρόνια του στην AstraZeneca, εκεί που βελτίωσε κατά πέντε φορές το ποσοστό επιτυχίας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων της.

Σε ό,τι είχε να κάνει με τον τίτλο του Ιππότη που του απένειμε η Βασίλισσα Ελισάβετ δήλωσε στα ΜΜΕ: «Νοιώθω ταπεινότητα και τιμή, λαμβάνοντας αυτό το βραβείο και αισθάνομαι απίστευτα τυχερός που εργάστηκα μαζί με τόσους πολλούς ταλαντούχους συναδέλφους και συνεργάτες στη διάρκεια της καριέρας μου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να γίνει εφαρμοσμένη έρευνα και τα clusters βιοεπιστημών όπως αυτή του Cambridge οδηγούν στη σύγκλιση της επιστημονικής καινοτομίας και του ταλέντου, επιτρέποντάς μας να μετατρέψουμε καλύτερα την επιστήμη σε φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή».

Ο Δρ Πάγκαλος είναι μέλος της Academy of Medical Sciences, της Royal Society of Biology στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετέχει στο Medical Research Council, συν-προεδρεύει της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου για τις Επιστήμες της Ζωής, για την Καινοτομία, την Κλινική Έρευνα και τα Δεδομένα (Life Sciences Council Expert Group on Innovation, Clinical Research and Data) και είναι μέλος του συμβουλίου υλοποίησης της Βιομηχανικής Στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακόμη, μετέχει στα συμβούλια του Ινστιτούτου Francis Crick, της Σχολής Επιχειρηματικών Σχολών του Πανεπιστημίου του Cambridge και της Dizal Pharma και είναι μέλος της Επιτροπής Royal Society’s Science, Industry and Translation Committee.

Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο King’s College του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και είναι κάτοχος τιμητικών πτυχίων από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και το Imperial College London. Το 2019, ο Δρ. Πάγκαλος έλαβε το βραβείο του Ερευνητή της Ελληνικής Prix Galien.

