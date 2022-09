Μητσοτάκης: 15 κράτη-μέλη ζητούν πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου

Στην επιστολή που απέστειλαν 15 κράτη-μέλη της ΕΕ στην Κομισιόν, ζητώντας την εφαρμογή ανώτατου ορίου στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλά νέα στη μάχη κατά των υψηλών τιμών ενέργειας! Μια πλειοψηφία από 15 κράτη-μέλη υποστηρίζουν πλέον τo αίτημα προς την Κομισιόν να εφαρμοστεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, o κ. Μητσοτάκης επισυνάπτει και το ίδιο το έγγραφο της επιστολής προς την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ενέργεια Κάντρι Σίμσον. Την επιστολή υπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Μάλτας.

Great news in the fight against high energy prices! A majority of 15 Member States now back the request to the Commission to implement a price-cap on natural gas! https://t.co/z4YaC7vsFS pic.twitter.com/Evmz0dQO7e

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 28, 2022