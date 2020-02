Μητσοτάκης: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία - Δεν μπαίνει κανείς

Με διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα και την Ευρώπη αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση μετά την κίνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εργαλειοποιήσει τα καραβάνια των προσφύγων για τον πόλεμο στη Συρία.

Στον ωμό εκβιασμό του Τούρκου προέδρου προς την Ευρώπη για τις νέες προσφυγικές ροές ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε άμεσα ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτική των ανοικτών συνόρων που ακολούθησε η Αθήνα την τελευταία πενταετία σταματάει οριστικά και ότι η Ελληνική κυβέρνηση σφραγίζει τα χερσαία αλλά και τα θαλάσσια σύνορα της.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη συνοδεύτηκαν και από την ταχύτατη αντίδραση των αρχών ασφαλείας στον Έβρο όπου απετράπησαν με τη χρήση χημικών και δακρυγόνων από την ΕΛ.ΑΣ πέντε απόπειρες εκατοντάδων Σύρων προσφύγων και μεταναστών να περάσουν σε ελληνικό έδαφος.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, είχε αποδέκτες και τους Ευρωπαίους, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με ηγέτες της ΕΕ έθεσε ευθέως και το θέμα της αντίδρασης της Ένωσης στην προκλητική στάση της Άγκυρας η οποία όπως είναι εμφανές επιδιώκει να καταστήσει το προσφυγικό σε ευρωπαϊκό πρόβλημα την ώρα που η ίδια το τροφοδοτεί με την στρατιωτική της εμπλοκή στη Συρία.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Παρασκευής λόγω των τελευταίων εξελίξεων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναβάλλει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Σάμο και συγκαλεί για αύριο στις 09:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες

Επιδιώκοντας να διεθνοποιήσει το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, ο Κυρ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων της.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με την 'Ανγκελα Μέρκελ, τον Σαρλ Μισέλ και τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακολούθως συνομίλησε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ ο οποίος θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ερντογάν και ανακοίνωσε ότι και η Βουλγαρία κλείσει τα σύνορα της.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την καγκελάριο της Γερμανίας, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Γαλλίας για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων της μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να έρχονται παρανόμως στην Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε επίσης αναλυτικά τους συνομιλητές του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Προσφυγικό μετά τις συγκρούσεις στο Ιντλίμπ και αντήλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν.

Μητσοτάκης: Δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσθέτει, ότι «η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων». «Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

