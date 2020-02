Μητσοτάκης: Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας

Το μήνυμα ότι καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα διαμηνύει πως η χώρα μας αυξάνει την ασφάλεια των συνόρων της.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η κατάσταση στην Τουρκία και οι μετακινήσεις μεταναστών προς τα ελληνικά σύνορα.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την καγκελάριο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Καγκελαρίας, η Άνγκελα Μέρκελ θα επικοινωνήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εντός της ημέρας.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

