Oruc Reis: Είναι και πάλι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Έφτασε και πάλι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis, μετά την αναστροφή που είχε κάνει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο άλλαξε ξανά κατεύθυνση το πρωί και κινούνταν νοτιοδυτικά, εντός της κυπριακής ΑΟΖ και εντός της παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX.

«Το Oruç Reis θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή έως τις 23 Αυγούστου. Η απαίτηση μιας θαλάσσιας δικαιοδοσίας για το νησί (σ.σ.: Καστελόριζο), το οποίο απέχει 2 χλμ. από την τουρκική ακτή και 580 χλμ από την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να εξηγηθεί με λογική και κοινή λογική. Είναι αστείο να ισχυρίζεται ότι ένα νησί 10 km2 έχει ναυτική δικαιοδοσία 40 χιλιάδων km2» τόνισε στον παραληρηματικό του λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Erdogan to Greece:

“The resolution in Eastern Mediterranean could only be pursued through dialogue and negotiation. A win-win solution is possible. We aren’t rooting for tensions” pic.twitter.com/jquUvvm7tS

