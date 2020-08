Ποιά κρίσιμη φράση λείπει από την ανακοίνωση Πομπέο

Μπαράζ επαφών για τα ελληνοτουρκικά είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπεό την περασμένη εβδομάδα, καθώς την Παρασκευή συναντήθηκε στη Βιέννη με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, ενώ την Κυριακή συναντήθηκε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Νίκο Δένδια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρέθηκε η επείγουσα ανάγκη για τη μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης και την ισχυρή διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Ο Μάικ Πομπέο, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση τόνισε ότι η σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι ισχυρή και αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης.

H δήλωση Πομπέο όπως τη μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN:

.@SecPompeo "met today with Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Vienna, Austria. Secretary Pompeo and Foreign Minister Dendias discussed the strong U.S.-Greece bilateral relationship and the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean," per @StateDept

— Jennifer Hansler (@jmhansler) August 14, 2020