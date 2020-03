Σκληρή απάντηση Ελληνικού ΥΠΕΞ σε Ερντογάν

Με αυστηρό ύφος απαντά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, που κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο για «ψεύτικές ειδήσεις» μετά τα περί δύο νεκρών από Έλληνες στρατιώτες.

«Μια χώρα κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις δεν είναι σε θέση να κουνά το δάχτυλο σε κανέναν» επισημαίνει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε tweet του, και συνεχίζει:

«Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν».

«Και βέβαια δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

When a country uses people as a battering ram, fabricates fake news to mislead them, and systematically violates the sovereignty and sovereign rights of neighboring countries, it is in no position to point fingers at anyone. (1/2)

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 2, 2020