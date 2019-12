Θάνος Μικρούτσικος: H σπουδαία δισκογραφία του μουσικοσυνθέτη

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών, σκορπώντας πανελλήνια συγκίνηση.

Υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η απώλειά του αφήνει ένα πελώριο κενό στη μουσική σκηνή, ωστόσο η παρακαταθήκη του είναι τεράστια.

Η δισκογραφία του:

1975 Πολιτικά Τραγούδια

1976 Καντάτα για τη Μακρόνησο / Σπουδή σε Ποιήματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκι

1977 Φουέντε Οβεχούνα

1977 Τροπάρια για Φονιάδες

1978 Τραγούδια της Λευτεριάς

1978 Μουσική Πράξη Στον Μπρεχτ

1979 Ο Σταυρός του Νότου

1980 Ευριπίδης IV

1980 Δελτίο Καιρού

1981 Λεοντής-Μικρούτσικος: Συναυλίες 81

1982 Εμπάργκο

1983 Αυτά τα Βράδια

1983 Ιχνογραφία / Ο Γέρος της Αλεξάνδρειας

1983 Αραπιά για Λίγο Πάψε να Χτυπάς με το Σπαθί

1984 Βίκτωρ & Βικτώρια

1985 Αντιθέσεις

1986 Η Αγάπη Είναι Ζάλη

1986 Έργα Ηλεκτρονικής Μουσικής

1986 Duo For Alto Saxophone / Opera For One

1987 Η Χάρις Αλεξίου Σε Απρόβλεπτα Τραγούδια

1987 Στον Μάνο Λοΐζο / Νύχτα Με Σκιές Χρωματιστές

1988 Όλα Από Χέρι Καμένα

1989 Ελλάς Κατόπιν Αορτής

1989 Όσο Κρατάει Ένας Καφές

1990 Κρατάει Χρόνια Αυτή Η Κολώνια

1990 Για Πιάνο Και Φωνή

1991 Γραμμές των Οριζόντων

1992 Music For Two

1992 Συγγνώμη για την Άμυνα

1994 Volpe D' Amore

1995 Ανάσα η Τέχνη της Καρδιάς

1996 Στου Αιώνα Την Παράγκα

1996 Τα Παραμύθια της Γαλάζιας Γραμμής

1996 Όνειρο Για Δύο

1997 Ποίηση Με Μουσική

1997 Η Ιστορία της Λούλου / Το Παραμύθι του Αρχοντοχωριάτη

1997 Ψάξε Στ' Όνειρό Μας

1998 For Sax And Strings And Love And Dreams / Warna / Irreproachable Death

1998 Slow Motion / Concerto For Guitar And Orchestra / The Hell Of A Season

1998 Στην Αγκαλιά Της Άκρης

1998 Ο Θάνος Μικρούτσικος Τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο

1999 The Return of Helen (Η Επιστροφής της Ελένης)

1999 Θάλασσα στη Σκάλα

2000 Σφεντόνα Live

2000 Ο Θάνος Μικρούτσικος στη Λύρα

2001 Του Απείρου Εραστής

2001 Οι Κυρίες Του Θάνου Μικρούτσικου

2001 Dance and Memories

2001 Στον Τόπο Μου Είμαι Τέλεια Ξένος

2001 Rhythmotropies

2002 Ο Άμλετ Της Σελήνης

2002 Όλα Τα Πρόσωπα

2002 Αυτά Που Τραγουδήσαμε

2003 Gary Burton Music Stories

2003 All That Guitar

2004 Σχοινοβάτης

2004 Arthur Rimbaud Memoires Brisees (Θρυμματισμένες Μνήμες)

2005 Σταυρός του Νότου - Γραμμές των Οριζόντων

2006 Υπέροχα Μονάχοι

2007 Για Φωνή και Ορχήστρα Legend

2007 Έργα Για Φλάουτο

2007 Πριν Από Τους 7 Νάνους - Before The Seven Dwarfs

2007 Παράξενο Δεν Είναι;

2008 Ανθολόγιο

2008 Πάμε Ξανά Απ' Την Αρχή

2009 Ο Καβάφης του Θάνου Μικρούτσικου

2009 Ανέκδοτα Τραγούδια

2009 Τους Έχω Βαρεθεί

2010 7 Έργα Αυτοσχεδιαστικής Μουσικής

2012 Εκκλησιάζουσες

2012 5 Τραγούδια Για Φωνή Και Πιάνο Σε Ποίηση Χριστόφορου Λιοντάκη

2013 Η Γη Τσακισμένο Καράβι / Ένας Κόσμος Χωρίς Ταξιδιώτες

2014 Ότι Θυμάσαι Δεν Πεθαίνει

2016 Στο Δρόμο Για Τις Βρυξέλλες