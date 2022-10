Ο Αλέξης Άννινος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) μιλά στην Brief

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Για την κατάσταση γενικότερα στην αγορά αυτοκινήτου , για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις παραδόσεις τους, τον ρυθμό στις εγγραφές νέων οχημάτων αλλά και τις νέες τεχνολογίες που έρχονται στα αυτοκίνητα και αλλάζουν όσα ξέραμε, μίλησε στην εκπομπή Business Hour By Brief, o Πρόεδρος του...