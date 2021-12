Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις μεταξύ Κ.Δ. - Ιορδανίας

Στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας θα συμβάλει η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα που υπογράφηκε την Παρασκευή, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Σύμβαση υπόγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και εκ μέρους του Βασιλείου της Ιορδανίας, υπόγραψε ο Ιορδανός Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων Ayman Al-Safadi.

«Η Σύμβαση που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και στην προώθηση των επενδύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή», αναφέρεται.

Μέσω της διακρατικής σύμβασης, προστίθεται, «διασφαλίζεται σαφής φορολογικός χειρισμός των συναλλαγών μεταξύ των δυο κρατών παρέχοντας σταθερότητα και βεβαιότητα στους επενδυτές».

Η Σύμβαση, επεξηγείται, βασίζεται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Elimination of Double Taxation on Income and on Capital) αλλά και στο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών και εμπεριέχει όλα τα ελάχιστα πρότυπα των Δράσεων για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (BEPS) που αφορούν τις διμερείς συμβάσεις.

«Η διεύρυνση, διατήρηση και επικαιροποίηση, του δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, με την προσθήκη ακόμη μίας νέας και σημαντικής σύμβασης, είναι για την Κυβέρνηση υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, καθώς συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της χώρας μας ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

