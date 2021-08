Ανοίγει οριστικά το Metropolis Mall - Τα καταστήματα

Τo Metropolis Mall, το εμπορικό κέντρο που θα ανοίξει στη Λάρνακα βρίσκεται ένα βήμα πριν να υποδεχθεί το κοινό του μετά από αρκετές αναβολές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της Brief έχει ήδη σταλεί σχετική επιστολή στους ενδιαφερόμενους στην οποία γίνεται λόγος για την επικείμενη λειτουργία του εμπορικού κέντρου.

Μάλιστα, αυτή τοποθετείται εντός Σεπτεμβρίου.

Ανοίγει 600 - 700 θέσεις εργασίας

Το Metropolis Mall με την λειτουργία του θα προσφέρει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, ενώ μάλιστα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του οτι για τα πιο κάτω καταστήματα αναζητεί προσωπικό, είτε πρόκειται για το κύριο εργατικό προσωπίκό, είτε το βοηθητικό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην εταιρεία με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν ώστε να προγραμματίσουν κάποια συνέντευξη.

Οι θέσεις αφορούν πωλητές καταστημάτων, μάγειρες για τα εστιατόρια του, ταμίες, σερβιτόρους, υπεύθυνους καταστημάτων, υπεύθυνους πωλήσεων, καθαριστές, make up artist, κομμωτες κ.α.

Kάποιες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στο Metropolis Mall:

Kiabi, La Maison, Intersport, Mango, Stradivarius, Shoebox, POW the Shop, The Mall Kiosk, Aldente, TGI Fridays, Alati Piperaki, Mc' Donalds, Zorbas, Players Arians Family Entertainment, Public, Call it Spring, Fix 2 Go, Inglot, Starbucks, Costa Coffee, Istorm, Grand Optical, Kiss Boutique, EPIC, Dust & Cream, Tezenis, Crocodile Tskairis Mallas, Kiko Milano, Swarovski, Intimissimi, Calzedonia, MAC, You and Me Jewlerry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Aldo,Ioannou Shoes, Prive Sports, Scechers, Hairspray, Women' s secret and Sprinfield

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Metropolis Mall ανήκει στον νοτιοαφρικάνικο Όμιλο Acsion . Ιδρυτής του ομίλου είναι ο ελληνικής καταγωγής Κυριάκος Αναστασιάδης. Ο όμιλος εξειδικεύεται στον τομέα της διαχείρισης εμπορικών κέντρων αφού στη Νότιο Αφρική διαθέτει άλλα εννέα. Επενδύει για πρώτη φορά στην Κύπρο και το κόστος κατασκευής του Metropolis Mall θα ανέλθει περίπου στα 80-90 εκατομμύρια ευρώ.

Tι θα βρίσκει κάποιος στο Metropolis Mall

Θα διαθέτει 135 καταστήματα, 6 εστιατόρια, 8 fast food και 3 καφετέριες. Το food corner θα έχει και βεράντες και εξωτερικά θα υπάρχουν χώροι πρασίνου. Θα διαθέτει επίσης παχνιδότοπο, πάρκο για παιδιά και ποδηλατόδρομο.

